Getlink : un soutien de poids, le titre en profite

(Boursier.com) — Contre la tendance, Getlink grimpe de 3,1% à 16,3 euros en matinée à Paris. L'exploitant du tunnel sous la Manche est dopé par une note de Goldman Sachs qui a relevé à l''achat' sa recommandation en ciblant 20 euros, contre 18 euros précédemment. La très influente banque d'affaires évoque des estimations plus élevées à court terme pour ElecLink et de meilleures prévisions de trafic passagers. Parmi les autres points positifs pour Getlink, GS cite la durée de ses concessions restantes, un contexte réglementaire stable, des besoins d'investissement limités et des boucliers fiscaux.