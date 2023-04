Getlink : un analyste dégrade

(Boursier.com) — Dans un marché hésitant, Getlink pointe en très légère hausse alors qu'Oddo BHF a dégradé le titre à 'neutre'. Le courtier ne voit pas de potentiel de surperformance à court terme compte tenu d'un rebond du trafic inférieur à celui des compagnies aériennes et pénalisé par la non-normalisation des relations avec le RU, d'une certaine volatilité de l'EBITDA 2023 en lien avec la provision liée au partage des profits sur ElecLink, et de la problématique de la dette liée à l'inflation sur la génération de cash entre 2030 et 2042. Certes, Eiffage reste en embuscade mais son CEO préférera sans doute attendre d'avoir le soutien du conseil... L'objectif est ramené de 19 à 16 euros.