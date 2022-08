Getlink : trafic très dynamique pour Le Shuttle en juillet

(Boursier.com) — Getlink annonce que 'Le Shuttle Freight' a transporté 115.712 camions en juillet, soit une légère baisse de 1% sur un an en raison notamment des difficultés rencontrées sur les routes britanniques aux abords de Folkestone et Douvres. Depuis le 1er janvier, plus de 882.000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes.

'Le Shuttle' a pour sa part transporté 270.691 véhicules de tourisme, soit une hausse de 176% par rapport à juillet 2021. Depuis le 1erjanvier, plus de 1.143.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes.