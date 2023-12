Getlink : sur de bons rails ?

(Boursier.com) — Getlink revient à 17 euros ce lundi, alors qu'AlphaValue est repassé d'accumuler à 'alléger' sur le dossier avec un objectif de cours ramené de 19 à 17,90 euros. HSBC reste lui à l'achat et a relevé sa cible de 18,20 à 19 euros, tandis que JP Morgan surpondère aussi le dossier avec un objectif de cours à 20 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre 2023 s'est élevé à 472,5 millions d'euros, le CA d'Eurotunnel étant ressorti en progression de 4% à 338,5 millions d'euros, porté par la croissance des revenus du Réseau ferroviaire et le déploiement des actions marketing.

Europorte a affiché de son côté une croissance de 15% du chiffre d'affaires à 38 millions d'euros et le chiffre d'affaires d'ElecLink a atteint 96 millions d'euros, en baisse de 11%, reflet de l'évolution de la volatilité sur les marchés de l'énergie...

La direction du groupe a répété sa confiance encore renforcée dans la capacité de Getlink à dépasser un EBITDA de 910 millions d'euros en 2023.