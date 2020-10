Getlink : succès du refinancement des Green Bonds

(Boursier.com) — Getlink a réussi le placement d'obligations vertes seniors garanties venant à maturité en octobre 2025 pour un montant en principal de 700 millions d'euros. L'émission, réservée à des investisseurs privés et annoncée le 20 octobre 2020, a été très largement sursouscrite et sera clôturée le 30 octobre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les investisseurs de détail n'ont pas eu accès aux obligations. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt au taux annuel de 3,50%, payable semestriellement à terme échu les 30 juin et 30 décembre, ce à compter du 30 décembre 2020. Les obligations sont des Green Bonds (notation BB- par Standard & Poors et BB+ par Fitch).

Le produit net de cette émission sera affecté principalement au remboursement anticipé de l'emprunt obligataire en cours, de 550 millions d'euros de nominal, maturité 2023, au financement des investissements liés au projet ElecLink, ainsi qu'à d'autres actifs 'verts'.