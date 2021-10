Getlink : succès de l'émission obligataire additionnelle de 150 ME

(Boursier.com) — Getlink SE a réussi le placement de l'émission obligataire verte additionnelle d'un montant de 150 millions d'euros. Les obligations additionnelles seront émises à un prix de 102 euros soit un rendement à maturité de 2,965%. Elles viendront compléter et former un ensemble avec les obligations vertes seniors garanties à échéance 2025 émises dans le cadre de l'émission obligataire de Getlink d'un montant principal de 700 millions d'euros et dont le taux d'intérêt est fixé à 3,5% (Obligations 2025).

L'émission obligataire additionnelle sera clôturée le 2 novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le produit net de ces obligations additionnelles sera affecté au financement d'investissements bas carbone du Groupe, ainsi qu'aux frais et dépenses relatifs à cette émission.