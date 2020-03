Getlink : Sharon Flood et Jean-Marc Janaillac vont entrer au Conseil d'administration

Getlink : Sharon Flood et Jean-Marc Janaillac vont entrer au Conseil d'administration









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Getlink SE annonce la proposition de nomination de 2 nouveaux administrateurs indépendants à l'Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2020. Cette proposition clôt un processus de sélection et de réflexion solide et approfondi sur sa composition, mené par le comité des nominations et le conseil d'administration.

Les nouveaux administrateurs dont la nomination est proposée sont :

- Sharon Flood, de nationalité britannique, qui apportera au conseil d'administration son expertise reconnue en matière de finances, sa connaissance du domaine ferroviaire, ainsi que ses compétences et son expérience en tant qu'administratrice indépendante de sociétés internationales.

- Jean-Marc Janaillac, de nationalité française, qui apportera au conseil d'administration, de par sa stature reconnue de Président et de Directeur Général, une expérience riche dans le secteur des infrastructures régulées et une connaissance fine des transports internationaux et de leurs modèles économiques.

Les domaines d'expertise ainsi que la diversité des savoir-faire de ces deux administrateurs seront des atouts majeurs pour le développement de Getlink , commente le management.

Le Conseil proposera également à l'assemblée générale du 30 avril 2020, le renouvellement échelonné des mandats de 4 administrateurs pour assurer une transition progressive :

- Peter Levene, pour une durée expirant en 2021, à l'issue de l'Assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2020 ;

- Jean-Pierre Trotignon et Perrette Rey pour une durée expirant en 2022, à l'issue de l'Assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2021 ;

- Colette Lewiner pour une durée expirant en 2023, à l'issue de l'Assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2022.

Il est rappelé que Colette Neuville, présidente du comité des rémunérations et administrateur référent, a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale du 30 avril 2020. Il en va de même pour Philippe Vasseur qui a atteint 12 années de mandat et se retirera de son mandat par anticipation. Le conseil d'administration rend hommage à Colette Neuville et Philippe Vasseur pour leur engagement durable et de tous les instants dans le développement de Getlink SE et leur contribution à l'évolution de la gouvernance .

Jacques Gounon, Giancarlo Guenzi, Elisabetta de Bernardi di Valserra, Stéphane Sauvage, Philippe Vanderbec, Corinne Bach, Bertrand Badré et Patricia Hewitt, continueront de siéger au conseil d'administration.