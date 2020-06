Getlink se met au vert avec Vincent Ducros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vincent Ducros (35 ans) est nommé Directeur Environnement Groupe Getlink, à compter du lundi 29 juin 2020. Il reportera à Sandrine Prieur, Directrice RSE Groupe, et mettra son expérience au service d'Europorte, d'ElecLink et d'Eurotunnel afin de tirer le meilleur parti des atouts intrinsèques du Groupe .

La préservation de l'environnement fait partie de notre ADN, depuis que nous avons commencé, il y a 25 ans, à faire voyager un grand nombre de clients tout en protégeant les milieux naturels de la pollution et des gaz à effet de serre. Cette implication est aujourd'hui globale avec la diversification des activités de Getlink rappelle Sandrine Prieur qui poursuit : L'arrivée de Vincent va permettre de structurer notre démarche et ainsi de mettre en valeur le potentiel spécifique et distinct de notre Groupe en tant que pure Green player .

Diplômé de Centrale Lyon et de l'Université Technique de Berlin, Vincent Ducros a commencé sa carrière comme Ingénieur Nucléaire chez Areva avant de rejoindre l'entité Pilotage de grands programmes de PricewaterhouseCoopers en 2012, où il a notamment travaillé sur un programme d'infrastructures ferroviaires et plusieurs projets d'infrastructures dans le secteur des énergies bas carbone. Depuis 2018, Vincent était Responsable Projets chez Suez Recyclage & Valorisation France où il pilotait une cellule de réponses aux appels d'offre publics d'infrastructures en marché de performance ou en concession.