Getlink SE : Abu Dhabi Investment Authority en hausse à plus de 10% des droits de vote

(Boursier.com) — La société Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), basée à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, a déclaré avoir franchi en hausse le seuil de 10% des droits de vote de Getlink SE le 4 mars 2024. ADIA détient désormais 40 070 020 actions de Getlink SE, représentant 77 544 101 droits de vote, soit 7,29% du capital et 10,96% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. ADIA et sa filiale Platinum Compass n'agissent pas de concert avec un tiers et Platinum Compass n'envisage pas d'augmenter sa participation ni de prendre le contrôle de Getlink SE.