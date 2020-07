Getlink : sans réaction aux annonces

Getlink : sans réaction aux annonces









(Boursier.com) — Getlink reste stable à 13,60 euros ce mardi, alors que le trafic sous la Manche s'est légèrement amélioré en juin. Le groupe a indiqué que le Shuttle Freight avait transporté plus de 108.000 camions le mois dernier (-11%) avec la reprise progressive de l'activité économiques suite aux 'déconfinements' successifs. Le trafic quotidien a établi un nouveau record journalier depuis le 19 mars avec 4.985 camions le 24 juin. Depuis le 1er janvier, plus de 665.000 camions ont traversé à bord des Navettes (-18%).

Les Navettes Passagers ont, pour leur part, transporté plus de 73.000 véhicules de tourisme sur la période, soit 69% de moins qu'en juin 2019. Ce chiffre est à mettre en perspective avec les restrictions imposées par les gouvernements français et britanniques pour le franchissement de la frontière. Depuis le 1er janvier, près de 555.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes (-52%).

L'anticipation de l'abandon de la quarantaine au Royaume-Uni pour les touristes a conduit à l'établissement d'un record historique de réservations le week-end du 27/28 juin dernier, précise l'opérateur du tunnel sous la Manche. Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a ajusté son cours cible sur Getlink de 13 à 15 euros en restant à 'pondération en ligne'.