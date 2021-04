Getlink : sans réaction

(Boursier.com) — Getlink se stabilise sur les 13 euros ce jeudi, alors que le groupe a fait état, pour son premier trimestre, d'un chiffre d'affaires de 154,4 millions d'euros, en baisse de 33%, pénalisé par un effet de base défavorable compte tenu du fait que les restrictions sanitaires ne sont entrées en vigueur qu'à la mi-mars 2020. Comme annoncé le 25 février dernier, en l'absence de visibilité sur les décisions gouvernementales à venir concernant la crise sanitaire et les restrictions de voyage, le groupe a reporté l'annonce d'une trajectoire financière pour 2021. L'absence de visibilité à court terme n'entame pas la confiance du Groupe dans la solidité de ses différentes activités, leur potentiel de croissance à moyen et long terme, et sa capacité à améliorer sa performance opérationnelle et environnementale.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 16 à 15,8 euros, tout en restant à 'surperformer'.