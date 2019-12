Getlink : Sandrine Prieur est nommée directrice RSE

(Boursier.com) — Sandrine Prieur (53 ans) est nommée directrice RSE de Getlink à compter du 2 décembre. Elle intègre le comité exécutif de Getlink, et reportera directement à François Gauthey, Directeur Général délégué du Groupe.

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux, Sandrine Prieur a construit une solide expertise dans plusieurs domaines situés au coeur de la RSE : le management environnemental et énergétique, les ressources humaines, la gouvernance des organisations, le développement commercial (aéroports, fret, notamment). Elle a été dernièrement directrice adjointe de l'environnement et du développement durable du Groupe ADP, en charge de la performance RSE et de la politique environnementale et énergétique.