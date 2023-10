(Boursier.com) — Getlink salue l'annonce d'Evolyn de lancer un nouveau service ferroviaire à grande vitesse via le tunnel sous la Manche pour relier Londres et l'Europe continentale. "L'annonce d'Evolyn confirme le potentiel de croissance du marché ferroviaire passager transmanche, ainsi que l'attractivité et la qualité de l'infrastructure du tunnel sous la Manche", estime-t-on chez Getlink.

Le tunnel et les réseaux ferroviaires qui lui sont raccordés ont été conçus pour pouvoir accueillir annuellement plus de 20 millions de voyageurs à grande vitesse sur le transmanche, ce qui représente près du double de la fréquentation actuelle. Getlink, à travers Eurotunnel, sa filiale à 100 %, est le gestionnaire unique de cette infrastructure.

"L'annonce d'Evolyn confirme l'attractivité économique et technique des conditions d'accès aux infrastructures d'Eurotunnel ainsi que l'immense potentiel de croissance du trafic ferroviaire à grande vitesse dans le tunnel sous la Manche", estime Yann Leriche, directeur général de Getlink.