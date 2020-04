Getlink retombe en direction des 10 euros

(Boursier.com) — Getlink redonne 2% à 10,90 euros, alors que le groupe a décidé, "par prudence, et compte tenu d'une tendance générale" de ne pas proposer le paiement en 2020 du dividende au titre de l'exercice 2019. Le projet précédemment annoncé d'un dividende de 41 centimes d'euros par action traduisait les performances solides de Getlink en 2019. Le versement du dividende aurait représenté un décaissement de 225,5 millions d'euros en mai 2020. Avec une trésorerie disponible de 573 ME au 31 mars 2020 le groupe aurait été en mesure d'honorer son dividende tout en conservant la liquidité suffisante pour assurer le service de sa dette.

La société a en outre mis à temps partiel 2.339 salariés français et travaille sur un schéma équivalent pour les salariés britanniques. "Cette décision, réversible, correspond à la baisse sensible du trafic passagers, mais à la relative bonne tenue du trafic vans et camions", explique l'ex-Eurotunnel.

Par solidarité, son patron, Jacques Gounon, a proposé que son salaire soit réduit pendant que cet effort est demandé aux salariés... Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue est repassé d'acheter à 'alléger' avec un cours cible ramené prudemment de 14,40 à 11,30 euros.