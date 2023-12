Getlink rendra possible d'ici 10 ans le doublement des liaisons directes à grande vitesse vers le Royaume-Uni

(Boursier.com) — Le 6 mai 2024, Eurotunnel, filiale à 100% de Getlink, célèbrera les 30 ans du Tunnel sous la Manche et de la mise en service des premières navettes ferroviaires LeShuttle et LeShuttle Freight reliant Coquelles (Pas-de-Calais) à Folkestone (Kent). Cet anniversaire marquera aussi les 30 ans des premières liaisons ferroviaires directes opérées entre Londres et Paris, et Londres et Bruxelles.

Trois décennies après cette avancée pionnière dans le maillage ferroviaire de l'Europe, et dans le sillage du développement de la liaison entre Londres et Amsterdam déjà engagée, Eurotunnel vise une nouvelle accélération de la mobilité bas-carbone des personnes entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale avec le doublement à 10 ans des nouvelles destinations directes depuis Londres via le Tunnel sous la Manche. Ce doublement sera obtenu grâce à la réduction du "time to market" de 10 à 5 ans pour les opérateurs qui décideront de lancer un nouveau service entre Londres et Cologne, Londres et Francfort, Londres et Genève, Londres et Zurich.

Cette réduction à 5 ans du temps nécessaire au lancement de nouveaux services est le fruit du travail d'Eurotunnel, gestionnaire d'infrastructure et clef de voute des liaisons grande vitesse transmanche, en coopération avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème européen (gestionnaires d'infrastructure, autorités, fabricants, régulateurs).

4 étapes décisives de simplification ont été franchies :

- Identification des destinations par des études de marché menées par Eurotunnel,

- Standardisation des normes du Tunnel avec les autorités compétentes,

- Intégration des normes avec les fabricants dans leur offre standard de matériel roulant,

- Préparation des liaisons transmanche avec les gestionnaires de réseaux et gares.