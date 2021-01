Getlink : Raphaël Doutrebente est nommé Président d'Europorte

Getlink : Raphaël Doutrebente est nommé Président d'Europorte









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après 10 ans passés à la tête d'Europorte, la filiale de fret ferroviaire de Getlink, Pascal Sainson a souhaité faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier. Raphaël Doutrebente, actuel Directeur général d'Europorte, succède à Pascal Sainson au poste de Président. Raphaël Doutrebente est membre du Comex de Getlink présidé par Yann Leriche, Directeur général du Groupe.

Depuis juillet 2020, Raphaël Doutrebente était directeur général d'Europorte, une entreprise rejointe en 2015 en tant que Directeur général adjoint avant d'en être nommé Directeur général délégué en 2018. Il est également Directeur général de Régionéo, la co-entreprise créée par Getlink et RATP Dev. De 2012 à 2015, Raphaël occupait le poste de Directeur général adjoint de MyFerryLink. Avant cela, il avait occupé différents postes de Directeur des Ressources Humaines notamment chez Monnier France de 2011 à 2012, Brittany Ferries de 2006 à 2010, Sabena Technis de 2004 à 2006 ou MPO France de 2002 à 2004. Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Raphaël est également diplômé de droit et détient un master de l'ESSEC.