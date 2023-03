Getlink quintuple le montant de son dividende

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Getlink, réuni le 22 février sous la présidence de Jacques Gounon, a décidé de convoquer l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires, le 27 avril à 10h, à Marcq-en-Baroeul près de Lille.

Le Conseil d'administration a arrêté les résolutions d'ordre financier qui seront proposées aux actionnaires lors de cette Assemblée générale et celles relatives à la rémunération des mandataires sociaux.

0,5 euro de dividende par action

Il est proposé aux actionnaires de voter un dividende de 0,50 euro par action, soit 5 fois celui proposé en 2022.

Dans les cours actuels (près des 16 euros), le rendement ressort à environ 3%.

En outre, comme déjà annoncé en 2022, les mandats d'administrateur de Perrette Rey et Colette Lewiner arriveront à leur terme à l'issue de cette Assemblée générale et ne seront pas proposés au renouvellement. Le Conseil d'administration "remercie chaleureusement Perrette Rey et Colette Lewiner, pour la qualité de leur participation aux travaux du Conseil d'administration et de ses comités".

Renforcement de la représentation d'Eiffage au Conseil

Dans le prolongement des travaux initiés en 2018 et des rotations organisées depuis 2020 pour assurer un renouvellement harmonieux des mandats des administrateurs, le conseil d'administration, suite au renforcement de la participation d'Eiffage au capital social de Getlink SE, a proposé de soumettre lors de cette assemblée générale les nominations en qualité d'administrateurs non indépendants, de Benoît de Ruffray (Président-Directeur Général d'Eiffage) et de Marie Lemarié (Directeur Général de Scor Ireland et administrateur d'Eiffage).

"Ces nominations contribueront à maintenir, au sein du conseil d'administration de Getlink, une expérience forte en matière de construction et de maintenance ferroviaire, de concessions, tout en renforçant l'expertise en matière financière et de gestion des risques", explique le management de Getlink.