Getlink : quid du trafic des navettes ?

(Boursier.com) — Getlink fournit ses chiffres de trafic navettes du mois de décembre 2022. Le Shuttle Freight a transporté 107 090 camions sur le mois. Au cours de l'année 2022, Le Shuttle Freight a transporté près de 1,45 million de camions, une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Le Shuttle a transporté près de 195 000 véhicules de tourisme en décembre 2022. Avec plus de 2,12 millions de véhicules de tourisme transportés en 2022, le trafic des navettes Le Shuttle a plus que doublé par rapport à 2021. La publication du chiffre d'affaires consolidé et des trafics annuels se fera le jeudi 26 janvier 2023 avant bourse. La publication des chiffres de trafic du mois de janvier se fera le jeudi 9 février 2023 avant bourse.