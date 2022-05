Getlink : première semaine réussie pour ElecLink

(Boursier.com) — Getlink se félicite ce jour du bon déroulement de la première semaine d'exploitation commerciale de son interconnexion électrique ElecLink, marquée par la tenue des premières enchères et premiers transferts d'électricité. L'ensemble des enchères de court terme conduites depuis le 24 mai ont rencontré un franc succès commercial. L'intégralité de la capacité disponible a été vendue, confirmant la forte demande des acteurs du secteur pour l'interconnexion. La première enchère mensuelle sera lancée dès le 1er juin 2022 pour le mois de juillet et sera accessible via la plateforme JAO. D'un point de vue opérationnel, la mise en service du câble est également un succès. Pour cette première mondiale, "ElecLink a livré un service d'excellente qualité à ses clients", se réjouit Getlink.