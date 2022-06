Getlink porté par le Jubilé de la Reine

(Boursier.com) — Le trafic d'Eurotunnel est porté par le Jubilé de la Reine. À l'occasion des départs en vacances pour le half-term britannique et du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II, les Navettes Eurotunnel ont ainsi enregistré des trafics record depuis les pics estivaux de 2020, commente Getlink. Entre le lundi 30 mai et le dimanche 5 juin, plus de 57 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes Passagers, permettant ainsi à près de 180 000 personnes de rejoindre leur lieu de villégiature ou de profiter des festivités organisées à l'occasion du Jubilé, dans un contexte général de croissance des trafics. Le service Flexiplus a été plébiscité sur cette période avec une fréquentation qui a plus que doublé par rapport à 2019. Les passagers qui ont transité sur les terminaux ont par pu bénéficier de ventes en Duty Free qui ont fait leur retour au sein des bâtiments Victor Hugo (Folkestone) et Charles Dickens (Coquelles) suite à la sortie du Royaume-Uni de l'UE.