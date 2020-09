Getlink : nouvelle directrice administrative et financière

(Boursier.com) — Géraldine Périchon, jusqu'alors dans le Groupe Suez, est nommée Directrice administrative et financière de Getlink à compter de ce lundi. Elle a en charge le contrôle de gestion et le corporate finance, les relations investisseurs, le juridique, l'IT ainsi que la RSE. Elle rejoint le Comité exécutif. Présidé par Yann Leriche et composé à compter du 7 septembre de Michel Boudoussier (Directeur général adjoint - Corporate), Anne-Laure Desclèves (Directrice de la communication & de la marque), Raphael Doutrebente (Directeur général d'Europorte), Laurent Fourtune (Directeur des opérations d'Eurotunnel), John Keefe (Directeur des affaires publiques), Philippe de Lagune (Directeur général adjoint - Pôles institutionnels), Deborah Merrens (Directrice commerciale et marketing Eurotunnel le Shuttle), Steven Moore (Directeur général d'Eleclink), Géraldine Périchon et Claire Piccolin (Secrétaire générale du conseil d'administration et directrice compliance).