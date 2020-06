Getlink : nouvelle chute du trafic sous la Manche en mai

(Boursier.com) — Getlink a accusé une nouvelle chute de son trafic en mai, toujours pénalisé par les restrictions de voyage imposées par les gouvernements suite à la pandémie de covid-19. Les Navettes Passagers ont ainsi transporté 41.644 véhicules de tourisme sur la période, soit 81% de moins qu'en mai 2019. Depuis le 1er janvier, plus de 481.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes (-48%).

Le Shuttle Freight a de son côté transporté plus de 90.000 camions en mai (-29%) grâce notamment à la résilience de la demande en produits alimentaires, pharmaceutiques et de e-commerce. Avec en moyenne 4 départs par heure, Le Shuttle est particulièrement adapté à ce type de flux et confirme une nouvelle fois que le Tunnel est un Lien Vital entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale, souligne le groupe. Depuis le 1er janvier, plus de 557.000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes (-19%).