Getlink : les résultats grimpent en flèche !

(Boursier.com) — Getlink annonce des résultats annuels record sur l'exercice 2022, aidés par la mise en service d'ElecLink, qui permet les échanges d'électricité entre la France et la Grande-Bretagne, ainsi que par un trafic dynamique. Le Chiffre d'affaires s'établit à 1,606 milliard d'euros (+107%). L'Ebitda du groupe ressort à 886 millions d'euros en 2022, contre 297 millions d'euros en 2021. Le résultat net consolidé s'établit à 252 millions d'euros.

Le Free Cash-Flow ressort à 714 millions d'euros et la trésorerie à 1,2 milliard d'euros.

Le trafic via le tunnel sous la Manche a vivement rebondi après la levée des restrictions relatives à l'épidémie de COVID-19. Getlink a aussi bénéficié des nombreuses perturbations intervenues dans les aéroports européens ces derniers mois pour cause de manque de personnel, ainsi qu'une empreinte carbone favorable comparée à l'aérien.

La nouvelle unité ElecLink du groupe, opérationnelle depuis mai, qui permet la circulation de l'électricité entre la France et le Royaume-Uni, a contribué à hauteur de 264 millions d'euros à l'Ebitda de Getlink en 2022.

Le directeur général, Yann Leriche, a déclaré que le groupe a observé un bon début d'année du côté du trafic passagers, précisant toutefois que la performance de la division fret dépendait davantage de la santé de l'économie britannique.

"En 2022, Getlink a réalisé une performance de grande qualité dans toutes ses entités, portée par l'engagement des équipes et par la stratégie d'excellence opérationnelle au service des clients, augurant de bonnes perspectives pour 2023. Notre positionnement bas-carbone et notre capacité d'innovation nous placent favorablement au coeur des enjeux sociétaux et économiques des années à venir."

Perspectives 2023

En 2023, Getlink continuera de renforcer sa performance et sa discipline opérationnelle, ainsi que sa capacité à innover pour soutenir sa trajectoire de création de valeur en dépit des évolutions contrastées de marché. Le Groupe poursuivra également ses investissements pour accentuer son leadership environnemental (déploiement de l'Oleo100, lancement des projets d'électricité verte sur site et rénovation vertueuse de la 1ère Navette Passager).

Objectif d'EBITDA supérieur à 910 millions d'euros (+24 millions d'euros comparé à 2022) en prenant notamment en compte :

le prix des futurs sur le marché de l'électricité tel que constaté au 2 février 2023, et une méthode similaire à celle retenue pour 2022 sur le partage des profits d'ElecLink ;

une approche prudente sur le niveau des "business rates" d'Eurotunnel que la Valuation Office Agency a déclaré vouloir multiplier par près de 2,5, soit une charge additionnelle de l'ordre de 25 millions d'euros par an.

Montant de CAPEX de l'ordre de 160 millions d'euros pour Eurotunnel, pour améliorer sa performance opérationnelle et dans un souci de renforcement constant de la sécurité, accentuer son leadership environnemental, et renforcer ses leviers de croissance avec notamment :

*la modernisation du matériel roulant ;

*une campagne de renouvellement des rails du Tunnel ;

*la poursuite du développement des services de frontière intelligente.

Le groupe annonce enfin le versement d'un dividende de 50 centimes d'euros par action, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale du 27 avril 2023, en croissance significative par rapport à son niveau pré-pandémie et en ligne avec la volonté du groupe de partager la création de valeur avec ses actionnaires.