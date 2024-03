Getlink : les analystes pèsent le pour et le contre

(Boursier.com) — Getlink reperd 0,7% à 15,65 euros ce lundi, alors que Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 19,50 euros, tandis que la SG conserve le titre avec un objectif ajusté à 17,10 euros. Le groupe a annoncé un Chiffre d'affaires de 1,829 MdsE (+14%), avec un EBITDA de 979 ME (+11%), après provision d'un montant de 156 ME liée au futur partage des profits d'ElecLink. Le Free Cash Flow est ressorti à 638 ME. La Trésorerie au 31/12/2023 était de 1,562 MdE (+366 ME). Le Résultat net consolidé s'est établi quant à lui à 326 ME (+30%).

Perspectives affichées

En 2024, dans un contexte d'intensité concurrentielle très forte sur le transport transmanche, Getlink "poursuivra sa stratégie d'excellence opérationnelle et de renforcement de son agilité afin d'optimiser l'attractivité de ses services et sa création de valeur". L'Objectif d'EBITDA est compris entre 780 et 830 millions d'euros.

Le groupe a par ailleurs annoncé le versement d'un dividende de 55 centimes d'euros par action, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale du 7 mai, en hausse de 10% par rapport au montant versé en 2023 et en ligne avec la volonté du Groupe de partager la création de valeur avec ses actionnaires. La mise en paiement de ce dividende interviendrait le 5 juin 2024. Parmi les autres avis de brokers, JP Morgan surpondère toujours Getlink avec un objectif ajusté à 19 euros...