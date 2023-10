Getlink : le verdict approche...

(Boursier.com) — Getlink recule de 1,2% à 14,75 euros ce mardi, alors que

Morgan Stanley a ajusté la mire de 19,2 à 18,6 euros, tout en restant à 'surpondérer' sur le dossier. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au premier semestre 2023 s'est élevé à 934 millions d'euros, en hausse de 64% par rapport au premier semestre 2022, porté par la performance d'ElecLink ainsi que par la bonne dynamique des trafics passagers. La tendance du T3 devrait rester soutenue...

L'EBITDA consolidé du premier semestre s'est élevé à 496 millions d'euros, soutenu par les très bons résultats d'ElecLink. Le résultat net consolidé du groupe était un profit de 159 millions d'euros.

Pour 2023, le groupe se dit toujours confiant dans sa capacité à dépasser un EBITDA de 910 millions d'euros et ce malgré un environnement économique et social au Royaume-Uni et en France toujours incertain... Les comptes du T3 sont attendus le 19 octobre.