Getlink : le trafic sous la Manche s'effondre en avril

(Boursier.com) — Nouveau plongeon du trafic dans le tunnel sous la Manche. Getlink indique que le Shuttle Freight a transporté près de 80.000 camions en avril (-34%) grâce notamment à la résilience de la demande en produits alimentaires, pharmaceutiques et de e-commerce. Avec en moyenne 4 départs par heure, Le Shuttle est plus adapté à ce type de flux que le transport maritime et confirme une nouvelle fois que le Tunnel reste un Lien Vital entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale. Depuis le 1erjanvier, plus de 466.000 camions ont traversé à bord de nos Navettes (-17%).

L'effondrement est encore plus marqué du côté des Navettes Passagers qui ont transporté près de 20.000 véhicules de tourisme le mois passé, soit 91% de moins qu'en avril 2019. Ce chiffre est à mettre en perspective avec les très sévères restrictions imposées par les gouvernements français et britanniques pour le franchissement de la frontière. Depuis le 1erjanvier, près de 440.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes (-39%).