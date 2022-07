Getlink : le trafic sous la Manche poursuit son redressement

(Boursier.com) — Getlink annonce que Le Shuttle Freight a transporté 125.672 camions en juin, soit une hausse de 9% sur un an. Depuis le 1erjanvier, près de 767.000 camions (+19%) ont traversé la Manche à bord des Navettes.

Le Shuttle a de son côté transporté 203.296 véhicules de tourisme le mois passé, porté par les départs en vacances pour le 'half-term' britannique et les festivités liées au Jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Depuis le 1er janvier, plus de 872.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes contre 251.358 un an plus tôt.