Getlink : le trafic redémarre en juillet

(Boursier.com) — Nette amélioration pour l'activité de Getlink en juillet. L'opérateur du tunnel sous la Manche indique que Le Shuttle Freight a transporté 123.879 camions le mois passé (-5%), soit un niveau proche de la normale, porté par le renforcement des mesures anti-Covid-19 et de bien-être des chauffeurs routiers malgré un contexte de marché toujours impacté par les mesures gouvernementales Covid. Le 8 juillet, un nouveau plus haut depuis le 19 mars a été atteint avec 5.319 camions transportés. Depuis le 1er janvier, plus de 789.000 camions ont traversé à bord des Navettes.

Les Navettes Passagers ont de leur côté transporté 233.172 véhicules de tourisme, en repli 'limité' de 21%. Cette reprise du trafic, par rapport aux derniers mois, s'explique par des niveaux de réservation très élevés depuis l'annonce de la levée de la quatorzaine britannique effective le 10 juillet. Un pic de trafic a été observé le vendredi 31 juillet avec 12.089 véhicules de tourisme chargés à bord des Navettes Le Shuttle. Depuis le 1erjanvier, près de 788.000 véhicules de tourisme (-46%) ont traversé la Manche.