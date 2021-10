Getlink : Le Shuttle voit son trafic augmenter en septembre

(Boursier.com) — Retour à la croissance pour le trafic de véhicules de tourisme dans le tunnel sous la Manche. Le Shuttle a en effet transporté 135.287 véhicules particuliers en septembre, soit 6% de plus qu'un an plus tôt. La reprise a été portée par des retours de vacances plus tardifs de la clientèle britannique liés à des conditions de voyage qui ont commencé à être moins restrictives qu'en 2020 à la même période. Depuis le premier janvier, le trafic affiche toutefois encore un repli marqué de 47%.

Le Shuttle Freight a de son côté transporté 116.915 camions, en baisse de 11% sur un an, pénalisé par un effet de base légèrement défavorable lié aux premiers stockages effectués en prévision du Brexit à la même époque en 2020. Depuis le début de l'année 2021, Le Shuttle Freight a transporté près de 1 million de camions, soit un repli de seulement 4% par rapport à 2020, représentative d'un impact économique très modéré du Brexit sur les flux transmanche.