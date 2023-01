Getlink : le chiffre d'affaires bat des records et culmine à 1,606 Milliard d'euros

(Boursier.com) — Getlink a publié un chiffre d'affaires historique en 2022, dans le sillage de la reprise des déplacements entre la France et la Grande-Bretagne et de la mise en service d'ElecLink, qui permet les échanges d'électricité entre les deux pays. L'opérateur du tunnel sous la Manche a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 1,606 milliard d'euros, en hausse de 107% à taux de change constant.

Sur la période allant d'octobre à décembre, le chiffre d'affaires a même grimpé de 152% en rythme annuel pour s'établir à 562,70 millions d'euros.

"Le succès de notre stratégie centrée sur le client et la mise en service réussie de notre interconnexion électrique ElecLink entre la France et la Grande-Bretagne nous permettent d'accélérer notre croissance", a commenté le directeur général du groupe, Yann Leriche. Avec un chiffre d'affaires de 1,049 milliard d'euros l'an dernier, soit une hausse de 63% sur un an, Eurotunnel s'est hissé "à un niveau jamais atteint sur ce périmètre".

L'activité Navettes Passagers a vu le nombre de véhicules de tourisme multiplié par plus de 2 par rapport à 2021, pour dépasser les 2,1 millions en 2022. Dans leur ensemble, les activités Navettes ont progressé de 53% en rythme annuel, avec un chiffre d'affaires de 732 millions d'euros.

La compagnie Eurostar, qui figure au rang des principaux clients de Getlink, a fait part d'une envolée de 407% du nombre de passagers, à près de 8,3 millions.

Mis en service en mai dernier, ElecLink a de son côté généré un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros, dont 277,90 millions d'euros sur la période allant d'octobre à décembre.