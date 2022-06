Getlink : le bon prix ?

(Boursier.com) — Getlink reperd 0,7% ce vendredi à 17,25 euros, alors que RBC a ajusté à la hausse son objectif de cours de 10 à 10,50 euros, encore loin des cours cotés actuellement... Avec la sortie de la crise sanitaire, le groupe a annoncé une forte hausse des trafics Navettes au mois de mai, le Shuttle Freight ayant transporté 137.313 camions, soit une progression de 22% par rapport à mai 2021. Depuis le 1er janvier, plus de 641 000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes.

En mai, Le Shuttle a aussi transporté 170.332 véhicules de tourisme, confirmant la dynamique positive de ces derniers mois. Un nouveau record journalier depuis l'été 2020 a même été établi le 29 mai avec 11.381 véhicules de tourisme transportés. Depuis le 1er janvier, près de 670.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes.

La publication des chiffres de trafic du mois de juin est prévue le vendredi 8 juillet avant bourse. Dans cette attente, Goldman Sachs avait dégradé le titre à 'neutre' avec un objectif ajusté de 18,5 à 19 euros. La banque ne voit en effet qu'un potentiel supplémentaire limité par rapport à sa cible malgré des estimations 2022-2023 rehaussées en raison d'une reprise du trafic "plus rapide que prévu"... Une hausse supplémentaire du titre pourrait provenir d'une amélioration continue des résultats ou de fusions et acquisitions, avec un risque de baisse lié à des tendances de trafic plus faibles, a précisé GS.