Getlink : le bénéfice net consolidé ressort en forte hausse à 159 ME (+20%)

(Boursier.com) — Getlink publie un chiffre d'affaires stable à 1,085 milliard d'euros sur l'exercice 2019 et un EBITDA à 560 millions d'euros (-2%), en ligne avec l'objectif annoncé. Le

bénéfice net consolidé ressort en forte hausse à 159 millions d'euros (+20%). L'augmentation du dividende proposé est de 14% à l'Assemblée Générale des actionnaires du 30 avril 2020 à 41 centimes d'euros par action, portant ainsi le montant total de retour aux actionnaires, incluant les rachats d'actions, à 1,4 milliard d'euros depuis 2008.

Objectifs financiers 2020

- Dividende 2020 au titre de l'exercice 2019 : 41 centimes d'euros par action sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 30 avril 2020, en augmentation de 5 centimes par action ;

- EBITDA : 580 millions d'euros incluant une prudence liée à l'appréciation actuelle du risque COVID-19.

Horizon 2022 confirmé

- EBITDA supérieur à 735 millions d'euros ;

- Augmentation du dividende de 5 centimes d'euros par action par an.

Jacques Gounon, Président-directeur général de Getlink, a déclaré : "Getlink connait son plus haut niveau de résultat net depuis 2007 à périmètre comparable. Le Groupe a réalisé une année 2019 solide, conforme à nos prévisions et en ligne avec les attentes du marché malgré l'environnement changeant et complexe."