Getlink : l'objectif d'EBITDA donné par le groupe au mois de juillet n'est plus valable









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 de Getlink s'élève à 252,1 millions d'euros, en retrait de 17% par rapport à la même période en 20191, en raison des effets de la crise sanitaire de la COVID-19.

La trésorerie disponible à fin septembre est en augmentation à 596 ME (+85 ME vs. 511 ME à fin juin 2020).

Eurotunnel : Le chiffre d'affaires des Navettes Eurotunnel ressort en baisse limitée de 2% à 181,2 millions d'euros malgré un contexte difficile.

Le Chiffre d'affaires du Réseau ferroviaire est en recul de 57% à 36,1 millions d'euros, en raison des restrictions de voyage.

Europorte : solide performance opérationnelle avec un chiffre d'affaires en hausse de 3% à 32,2 millions d'euros.

Les précédentes perspectives fixées en juillet 2020 étaient conditionnées à l'absence de nouvelles mesures de restrictions de circulation. Compte tenu de la deuxième vague de la crise sanitaire, le Groupe a décidé de retirer son objectif annoncé le 23 juillet 2020 d'un d'EBITDA consolidé pour 2020 de 350 millions d'euros, car elle était basée sur des hypothèses qui ne sont plus valables...

Yann Leriche, Directeur général du Groupe commente : "Au troisième trimestre le Groupe a réussi à la fois à servir ses clients dans les meilleures conditions sanitaires, fait face à des demandes très élevées à certaines périodes, tout en réduisant la voilure très rapidement lors des annonces de restrictions de voyage. Nos marges de manoeuvre sont préservées grâce à la discipline mise en place pour économiser les dépenses et à l'engagement remarquable des équipes. Le Groupe a les meilleures cartes en main pour tirer au mieux parti du Brexit qui arrive le 1er janvier 2021 ainsi que des changements du monde en cours."