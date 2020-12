Getlink : "l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'UE sera bénéfique"

(Boursier.com) — Dans le contexte du Brexit, Eurotunnel se réjouit de l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Cette décision est bénéfique aux personnes et aux entreprises car elle met fin à une longue période d'incertitudes , estime le management de l'entreprise.

Bien qu'intervenant seulement une semaine avant la fin de la période de transition au cours de laquelle le droit de l'Union continuait de s'appliquer au Royaume-Uni, cet accord sera mis en oeuvre par Eurotunnel dès le 1er janvier 2021. Getlink, une entreprise authentiquement biculturelle est la plus à même de profiter de cet accord. Nous remercions tous les négociateurs dont on ne saluera jamais assez le sens des responsabilités , commente Jacques Gounon, Président de Getlink.

Depuis le vote des Britanniques en 2016, le Groupe a en effet travaillé avec les Etats pour offrir à ses clients le service le plus simple et le plus rapide pour traverser la Manche, quelles que soient les modalités du Brexit. Eurotunnel a investi 47 millions d'euros afin de moderniser et adapter ses infrastructures pour maintenir la fluidité du passage aux frontières et du trafic dans le Tunnel.

L'Eurotunnel Border Pass en première ligne

L'"Eurotunnel Border Pass" permet en particulier de faire circuler les informations nécessaires au passage des marchandises, des transporteurs à Eurotunnel puis d'Eurotunnel aux autorités des deux pays, de façon sécurisée et dématérialisée, sans que les chauffeurs aient besoin de descendre de leur camion en passant la frontière, ni même de présenter de document en arrivant sur place.