Getlink : JP Morgan dope le titre !

(Boursier.com) — Contre la tendance, Getlink avance de 1,3% à 15,7 euros à l'ouverture du marché parisien. Le titre bénéficie du soutien de JP Morgan qui a débuté le suivi de la valeur avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 19 euros. Les incertitudes à court terme sont déjà prises en compte et le marché sous-estime le pouvoir de tarification "supérieur" de la maison-mère d'Eurotunnel, affirme la banque. Cette dernière cite également les fondamentaux de la croissance verte du groupe et ses sources de revenus diversifiées dans les opérations de fret ferroviaire et les infrastructures énergétiques...