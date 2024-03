Getlink : Jacques Gounon quittera ses fonctions après l'AG de l'exercice 2025

(Boursier.com) — A l'occasion du 30e anniversaire du tunnel sous la Manche, l'Assemblée générale mixte de Getlink se tiendra à Paris, le 7 mai à 10h. En vue de l'Assemblée, le Conseil d'administration a arrêté les résolutions d'ordre financier qui seront proposées aux actionnaires, ainsi que celles relatives à la rémunération des mandataires sociaux...

Le Conseil d'administration de Getlink proposera aux actionnaires de voter une augmentation du dividende de 10%, à 0,55 euro par action.

Les mandats d'administrateur de Sharon Flood et Jean-Marc Janaillac, dont le terme est fixé à l'issue de cette assemblée générale, seront proposés au renouvellement pour la durée statutaire de 4 années. La cooptation de Jean Mouton par le Conseil d'administration, en 2023, sera soumise à la ratification de cette assemblée générale.

Quid du tandem Gounon / Leriche ?

Le conseil d'administration a confirmé la valeur qu'il attache, d'une part, à une dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur général et d'autre part, aux performances de Jacques Gounon et de Yann Leriche dans l'exercice de leurs mandats respectifs :

Cotation...

S'agissant du Président du conseil d'administration, Jacques Gounon, le conseil d'administration a souhaité, dans un souci de lisibilité vis-à-vis des actionnaires ainsi que du marché, clarifier le terme du mandat du Président. Il proposera à l'Assemblée générale, d'ajuster les statuts, de façon à remplacer la faculté de renouvellement annuel dont le conseil d'administration bénéficie au-delà de l'âge limite, par une date butoir, celle de l'échéance du mandat d'administrateur en cours. Le Président du conseil d'administration, qui a atteint l'âge de 70 ans, exercera donc son mandat de Président jusqu'au terme de son mandat d'administrateur en cours, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

S'agissant du Directeur Général, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité, de renouveler le mandat de Yann Leriche en qualité de Directeur général pour une durée de 4 années à compter du terme prévu du mandat le 1er juillet 2024.

"Ces nominations contribueront à maintenir et consolider l'expertise forte de Getlink", estime le Conseil.