Getlink : Jacques Gounon demeure Président du Conseil

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Getlink SE s'est tenue, ce mercredi 27 avril, sous la présidence de Jacques Gounon. Le quorum des actionnaires présents ou représentés, sur la base d'un total de 398.278. 962 actions présentes ou représentées, a atteint cette année le niveau de 73,8% des titres ayant droit de vote.

La totalité des résolutions soumises au vote par le Conseil d'administration a été très largement approuvée.

Ainsi, après avoir approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021, l'Assemblée a voté les divers éléments de rémunération des mandataires sociaux à des scores tous supérieurs à 98,7% allant jusqu'à 99,89%, ainsi que la distribution d'un dividende de 10 centimes d'euros par action ayant droit au dividende.

L'Assemblée a également approuvé la nomination au conseil d'administration de Brune Poirson et de Lord Ricketts en remplacement de Patricia Hewitt et de Jean-Pierre Trotignon ainsi que les renouvellements, pour une durée de 4 ans, de Corinne Bach, Elisabetta De Bernardi di Valserra, Carlo Bertazzo, Bertrand Badré et Jacques Gounon et, pour une durée d'un an, de Perrette Rey.

Le conseil reste composé de15 membres avec un taux de féminisation de 50% (hors représentants des salariés) et un taux d'indépendance de 67%.

Dans le prolongement de l'assemblée générale, le conseil d'administration a renouvelé Jacques Gounon dans son mandat de Président du Conseil.

Jacques Gounon, Président du conseil a "vivement remercié Patricia Hewitt et Jean-Pierre Trotignon pour leur précieuse contribution aux travaux du conseil, tout au long du développement du Groupe". Jacques Gounon a également "vivement remercié les actionnaires pour leur soutien quasi unanime et leur engagement".