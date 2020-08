Getlink : grosse affluence britannique dans le Shuttle

Getlink : grosse affluence britannique dans le Shuttle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les vacanciers du Royaume-Uni écourtant massivement leurs vacances en France pour éviter en rentrant chez eux de subir la quatorzaine sanitaire imposée par les autorités britanniques, les services d'Eurotunnel ont été largement mobilisés.

30.000 passagers

La décision des autorités britanniques, annoncée le 13 août et s'appliquant à compter de la nuit du 15 août, Eurotunnel a dû faire face à une forte affluence, en plus du trafic déjà intense de l'un des week-ends les plus chargés de l'année. Alors que les Britanniques se pressaient aux frontières pour rentrer en urgence chez eux avant la mise en place de la quarantaine, le Shuttle a augmenté de 30% ses capacités sur la journée en ajoutant 22 départs supplémentaires et transportant plus de 30.000 passagers dans la journée.

11.600 véhicules

Des équipes supplémentaires sont venues sur les terminaux pour permettre aux 11.600 véhicules de charger rapidement les Shuttle en partance pour le Royaume-Uni. Pour leur part, les passagers ont voyagé en sécurité, restant dans leur véhicule personnel tout au long du trajet, sans aucun contact physique, ni d'un autre passager ni d'un membre du personnel.