Getlink : Goldman Sachs dégrade

(Boursier.com) — Getlink cède 1,7% à 18,4 euros à l'ouverture du marché parisien alors que Goldman Sachs a dégradé le titre à 'neutre' avec un objectif ajusté de 18,5 à 19 euros. La banque ne voit qu'un potentiel limité par rapport à sa cible malgré des estimations 2022-2023 rehaussées en raison d'une reprise du trafic plus rapide que prévu. Une hausse supplémentaire du titre pourrait provenir d'une amélioration continue des résultats ou de fusions et acquisitions, avec un risque de baisse lié à des tendances de trafic plus faibles, détaille GS.