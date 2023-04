Getlink : forte fréquentation pour le 1er week-end de vacances de Pâques

(Boursier.com) — Le premier week-end d'avril marquait le début de la période de vacances scolaires britanniques. Les voyageurs se sont présentés en nombre pour emprunter le tunnel sous la Manche afin de se rendre sur leur lieu de loisir.

Près de 30.500 voitures et 100.000 voyageurs ont été transportés entre le vendredi 31 mars et le dimanche 2 avril à bord des Navettes Passagers. Le Shuttle a connu un pic de trafic le vendredi 31 mars avec 7.800 véhicules de tourisme transportés dans le sens Folkestone-Calais, établissant un nouveau record de fréquentation depuis 2018.

"Le trafic observé lors de ce premier week-end de départ confirme le leadership des services Eurotunnel Le Shuttle, qui est le mode de transport préféré de plus de 6 voyageurs sur 10 traversant la Manche", commente le groupe.

"Je me réjouis de l'excellente qualité de service dont nos clients ont pu bénéficier pour leur départ en vacances de Pâques en choisissant le Shuttle. Ce premier week-end de pointe de l'année a démontré une fois de plus toute la pertinence du Tunnel pour traverser la Manche en voiture de façon rapide, simple et bas-carbone", indique Deborah Merrens, Directrice commerciale d'Eurotunnel.