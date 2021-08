Getlink : forte baisse du trafic en juillet

(Boursier.com) — Getlink annonce que le trafic de passagers dans le tunnel sous la Manche a de nouveau reculé en juillet. Le mois dernier, les navettes passagers ont transporté 98.064 véhicules, soit une chute de 58% par rapport à juillet 2020. Le trafic de camions a baissé de 6% sur un an en juillet, avec 116.556 véhicules acheminés.

"Le trafic de juillet 2021 a été impacté par une réduction de capacité temporaire et annoncée, liée à la réalisation de tests ElecLink en Tunnel", commente Getlink.

Au cours des 7 premiers mois de 2021, le trafic navettes de passagers a reculé de 56% sur un an, à 349.432 véhicules transportés, et celui des navettes de camions a baissé de 3% sur un an, à 762.928 véhicules transportés.