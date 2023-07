Getlink : fait le plein !

(Boursier.com) — La fin de semaine dernière marquait le lancement de la période estivale avec le premier temps fort de départ pour les clients britanniques et européens qui se sont présentés en nombre sur aux terminaux de Coquelles (France) et Folkestone (Angleterre) où ils ont bénéficié d'une excellente expérience de voyage, fluide et rapide, commente Getlink.

À l'occasion de ce premier chassé-croisé, près de 33.000 voitures ont été transportées par LeShuttle, le service de Navettes ferroviaires Passagers d'Eurotunnel, entre le vendredi 21 juillet et le dimanche 23 juillet 2023. Au total, près de 100.000 voyageurs ont pu mesurer la simplicité et l'efficacité du service de Navettes pour traverser la Manche et profiter d'animations familiales estivales tels que des concerts gratuits.

"L'excellence de l'offre de services proposées aux clients du Shuttle repose sur :

- un temps de traversée de 35 minutes entre nos terminaux de Calais et Folkestone ;

- une fréquence de départs inégalée sur le Détroit avec jusqu'à 1 départ toutes les 15 minutes et un accueil 24h/24 et 7 jours sur 7 ;

- une traversée 73 fois moins émissive en carbone qu'une traversée en ferry."

Deborah Merrens, Directrice Commerciale d'Eurotunnel, a déclaré : "La fluidité et la qualité de service observées sur nos terminaux tout au long de ce premier grand week-end de départ en vacances sont le fruit de notre travail quotidien au service de nos clients, de l'engagement de nos équipes et une nouvelle preuve de l'attractivité du Tunnel pour se rendre sur son lieu de vacances en voiture de façon rapide, simple et bas-carbone."