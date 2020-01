Getlink fait évoluer ses structures de gouvernance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 30 janvier 2020, le conseil d'administration de Getlink a décidé de mettre en oeuvre la dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général au 1er juillet 2020.

A compter de cette date :

- Yann Leriche est nommé Directeur Général

- Jacques Gounon sera Président non exécutif du conseil d'administration

Yann Leriche a une expérience professionnelle aboutie, tant en France qu'à l'international. Ses compétences, associées à sa connaissance et son expérience réelle des transports et des mobilités au sens large, des contraintes opérationnelles, sécuritaires, et techniques de ces activités, ainsi que des environnements complexes et régulés dans un contexte international, lui permettront de mettre en oeuvre la stratégie la plus adaptée, pour que Getlink relève les défis de son développement futur.

A l'issue d'un processus articulé et robuste de préparation à l'évolution de la gouvernance mené par le Comité des Nominations, le conseil d'administration de Getlink conforte son choix d'un modèle de gouvernance assurant la séparation des responsabilités exécutives et des fonctions de Président, qui s'inscrit dans le cadre des meilleures pratiques du gouvernement d'entreprise.

Jacques Gounon conservera la fonction de Président-directeur général jusqu'à l'entrée en fonction de Yann Leriche. À compter du 1er juillet 2020, Jacques Gounon restera Président du conseil d'administration.

Biographie de Yann Leriche :

Né en 1973, de nationalité française, diplômé de l'École Polytechnique (1997), de l'École des Ponts et Chaussées (1999), du Collège des Ingénieurs (2000) et de l'ESCP-Europe (2006), Yann Leriche a débuté sa carrière dans le secteur public, en tant que directeur de projets d'infrastructures routières, puis de construction et d'exploitation de système de transport collectif. Après une expérience solide chez Bombardier Transport où il a pris la Direction des systèmes de transport " Guided Light Transit ", Yann Leriche a intégré le groupe Transdev en 2008, d'abord en qualité de Directeur général de Transamo, filiale dédiée au conseil et à la gestion de projets, puis Président-Directeur général de la filiale allemande Transdev SZ et Directeur adjoint des activités de transit en Amérique du Nord en 2012. En 2014, il est nommé Directeur de la performance du Groupe et membre du Comité exécutif. Depuis 2017, il est Directeur Général de Transdev Amérique du Nord, en charge des activités américaines et canadiennes du groupe, laquelle compte 17 000 employés, génère un chiffre d'affaires de 1,4 Md$, dessert plus de 100 villes et agglomérations par sept moyens de transports différents. Il est également responsable du développement mondial des activités de véhicules autonomes du groupe Transdev.

Jacques Gounon, Président-directeur général de Getlink, a déclaré : "Avec une capitalisation boursière de plus de 8 milliards d'euros, Getlink a changé de dimension. Je fais confiance à Yann Leriche pour poursuivre et amplifier l'essor du Groupe à l'aube de cette nouvelle décennie. Je veillerai à l'accompagner pour que la transition soit pleinement réussie et qu'il prenne toute sa place auprès des parties prenantes du Groupe."

Colette Neuville, Administrateur référent, a commenté : "Jacques Gounon dirige l'entreprise depuis plus de 15 ans après l'avoir sauvée de la faillite. Sous sa direction, Getlink a connu une transformation et un essor tout à fait remarquables, réussissant à dépasser les objectifs fixés en 2007, en dépit des difficultés auxquelles il a fallu faire face (incendies, migrants, brexit). Getlink est aujourd'hui une entreprise solide, tournée vers l'avenir, très appréciée par de nombreux investisseurs. À la tête du Conseil, Jacques Gounon continuera de participer à son développement dans le respect de ses valeurs."

Perrette Rey, présidente du comité des nominations, a déclaré : "Le conseil d'administration se félicite que Yann Leriche prenne la relève en tant que Directeur Général. Sa profonde connaissance du secteur du transport à l'international, son énergie et son charisme sont des atouts majeurs qui permettront à Getlink d'accélérer sa croissance et de consolider son leadership. Nous sommes également ravis que Jacques Gounon ait accepté de conserver la présidence du conseil d'administration de Getlink."