Getlink : Eurotunnel va proposer une solution de transit douanier dématérialisée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurotunnel va proposer à ses clients une solution de transit douanier dématérialisée : "SGS TransitNet". Développée par SGS, leader mondial de l'inspection, du contrôle et de la certification, elle s'adresse aux clients souhaitant faire circuler leurs marchandises sous régime douanier de Transit et réaliser leurs éventuelles opérations de dédouanement ailleurs qu'au point frontière.

La solution SGS TransitNet permet aux chargeurs et aux transporteurs d'émettre une déclaration de Transit via une interface web sur toutes les plateformes douanières européennes.

SGS TransitNet est multilingue, sécurisée et le service est disponible 24h/24, 7j/7. Les opérations de dédouanement peuvent s'effectuer à un bureau de douane plus proche de la destination des marchandises : Paris, Londres ou Birmingham, au lieu de Douvres ou Calais. En s'éloignant des points frontières où se concentrent les flux, les délais de dédouanement et de contrôles sont maîtrisés.

SGS TransitNet s'adresse aux 180.000 entreprises en Grande Bretagne qui font de l'import/ export avec l'Europe, ce qui représente près de 150 millions de déclarations en douane. Et concernant les produits à haute valeur commerciale (luxe, vins et spiritueux...) qui sont soumis à une forte garantie douanière, ils sont également couverts par SGS TransitNet qui inclut dans son offre un montant de garantie douanière (50MEUR pour la France).