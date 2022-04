Getlink : Eurotunnel s'associe à Salesforce

(Boursier.com) — Getlink annonce qu'Eurotunnel a sélectionné Salesforce, le leader mondial de la gestion de la relation client, pour accélérer sa transformation digitale et renforcer son engagement avec ses clients grâce à la solution Marketing Cloud de Salesforce. Eurotunnel s'appuiera sur cette plateforme pour améliorer encore ses services et créer des expériences de voyage exceptionnelles, ce qui constitue une ambition centrale de la stratégie du groupe. Eurotunnel Le Shuttle poursuit l'amélioration de l'expérience qu'il propose à ses clients grâce aux meilleures solutions et pratiques digitales. Il a été le premier opérateur transmanche à déployer un portefeuille numérique permettant de simplifier et fluidifier le passage des clients sur ses Terminaux. La solution Marketing Cloud de Salesforce permettra en particulier à Eurotunnel d'interagir de manière plus personnalisée avec chacun de ses clients, et apporter ainsi de la valeur à chaque étape de leur parcours.

Deborah Merrens, Directrice Commercial d'Eurotunnel, a déclaré : "La connaissance de nos clients est une priorité. Elle nous permet de mieux les servir, de les fidéliser, et d'en acquérir de nouveaux. Le partenariat avec Salesforce nous permet d'aller plus loin sur chacun de ces points, en proposant par exemple un choix ciblé et pertinent d'offres à nos voyageur internationaux dans les domaines du voyage, de l'hôtellerie et de l'art de vivre".