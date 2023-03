Getlink : Eurotunnel lance FIRST, sa nouvelle offre premium à destination des clients Fret

(Boursier.com) — Eurotunnel lance First , un service distinctif pour mieux répondre aux attentes de ses clients Fret en recherche d'un gain de temps supplémentaire et d'un accompagnement dédié lors de leur traversée vers l'Angleterre. First fonctionne sous forme d'un abonnement incluant une gamme de services novateurs dont l'accès prioritaire aux voies de contrôle, d'embarquement et lors des passages aux Centres Douanes SIVEP. La digitalisation du parcours des clients permet également la reconnaissance automatique de plaques de leurs camions, garantissant un voyage fluide et simplifié.

En test depuis plusieurs mois, le taux de satisfaction des clients auxquels le service a été proposé s'élève à plus de 95%. Cette nouvelle offre renforcera s'il en était besoin l'attractivité du Shuttle Fret et devrait générer des trafics supplémentaires.

A terme, l'abonnement First pourra représenter jusqu'à 10% du volume du trafic fret.

En séance, l'action Getlink recule de 2,4% à 14,84 euros, dans un marché parisien fortement perturbé.