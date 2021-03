Getlink : Europorte lance Flex Express

(Boursier.com) — Europorte , filiale de fret ferroviaire de Getlink, étend son réseau et son offre en Europe en lançant un nouveau service ferroviaire entre la France, l'Allemagne et le Benelux : Flex Express.

Flex Express est une navette ferroviaire à haute fréquence qui relie les principaux bassins industriels et pétrochimiques de ces trois pays. Construit sur le corridor de référence d'Europorte en France et à l'international, Flex Express offre une solution ouverte et flexible couvrant wagons isolés et trains complets, trains spots, trains de campagne et services réguliers.

Cette offre de capacité permet aux clients existants mais aussi au nouveaux d'avoir accès à des facilités d'emports complémentaires d'une organisation de transport existante, que cela soit pour du transport conventionnel ou de la matière dangereuse. La gestion de ce service est assurée par un manageur opérationnel dédié qui suit en temps réel les différents acheminements.

En s'appuyant sur un réseau européen d'experts ferroviaires majeurs composé de logisticiens, de commissionnaires de transport et d'entreprises ferroviaires, ce nouveau service s'inscrit dans l'ambition visant à favoriser le report modal et doubler la part du fret ferroviaire d'ici 2030.