Getlink : Europorte accélère

(Boursier.com) — Europorte France exporte son savoir-faire à l'international. Aujourd'hui la filiale de fret ferroviaire de Getlink, qui réalise plus de 30% du chiffre d'affaires de son activité de traction grâce aux trafics internationaux notamment vers la Belgique ou l'Allemagne, annonce avoir obtenu le Certificat de Sécurité Unique (CSU) valable dans plusieurs pays et décerné par l'European Union Agency for Railway pour une durée de 5 ans. Europorte France devient ainsi être la première entreprise de fret ferroviaire française à obtenir le CSU. Cette obtention permet notamment d'intégrer complètement le quatrième paquet ferroviaire ainsi que finaliser l'intégration de la sécurité ferroviaire dans notre son système de management intégré déjà certifié MASE, ECM Wagon, SQAS et ISO 9001. Grâce à ses conducteurs et ses locomotives habilités sur les 3 réseaux français, belges et allemand, Europorte apporte un service quotidien en open access sans rupture de charge à ses clients.