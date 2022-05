Getlink et la Toulouse School of Economics créent la chaire Initiative for Effective Corporate Climate Action

(Boursier.com) — Getlink et Toulouse School of Economics (TSE) annoncent la création de l'Initiative for Effective Corporate Climate Action. Espace de recherche et d'échanges, cette initiative veut explorer les déterminants de l'efficacité de l'action climatique des entreprises.

Le changement climatique est un enjeu fondamental pour les entreprises. Elles doivent se transformer pour répondre à une série d'impératifs : réduction rapide et significative de leurs émissions de gaz à effet de serre, participation à la décarbonation plus large de leur chaîne de valeur, et évaluation des impacts du dérèglement climatique sur leurs activités. Les efforts de décarbonation ont un coût, c'est pourquoi leur action doit être pensée et conduite avec une double perspective, économique - capacité à créer de la valeur et à prospérer - et climatique, pour déterminer la voie la plus efficace pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris.

Pour Yann Leriche, directeur général de Getlink, "la transition climatique ne se fera pas si on occulte sa dimension économique. Nous sommes convaincus qu'il faut placer au centre des réflexions les questions d'ambition, de vitesse et d'efficacité des stratégies de décarbonation des entreprises. Nous sommes très heureux de nous associer à l'un des leaders au niveau mondial sur ces questions, la Toulouse School of Economics."

La recherche académique analyse de manière approfondie les interactions économie-climat. Elle aborde en particulier les leviers de décarbonation disponibles, les incitations faites aux entreprises par leurs parties prenantes, les contraintes réglementaires, et les déterminants des décisions stratégiques des organisations. Pour Christian Gollier, directeur général de la TSE, "l'apport de la réflexion économique et des approches scientifiques sera décisif pour aider les dirigeants privés et publics à mener efficacement l'effort global de décarbonation."

Parce que l'urgence à agir n'a jamais été aussi forte, TSE est heureuse d'accueillir la chaire Initiative for Effective Corporate Climate Action. Pôle d'expertise international sur l'économie du bien commun et les questions climatiques, elle renforce ainsi son excellence grâce au partenariat avec Getlink.