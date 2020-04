Getlink : en mesure de faire face à ses échéances financières en 2020

Getlink : en mesure de faire face à ses échéances financières en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Getlink dévoile un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 9% à 233 millions d'euros (à taux de change constant) au premier trimestre. L'activité de l'opérateur du tunnel sous la Manche a bien entendu été perturbée par l'impact de l'épidémie de Covid-19 et les restrictions imposées par le Royaume-Uni et les gouvernements d'Europe continentale en matière de déplacements.

Le chiffre d'affaires de l'activité Navettes atteint 133,6 ME, en repli de -9% par rapport à la même période de l'année précédente, lié à la diminution du trafic des Navettes Passagers et à la réduction volontaire de la capacité embarquée pour les Navettes Camions, afin de garantir la distanciation sociale des chauffeurs. Les revenus du Réseau ferroviaire reculent de 8% à 66,6 ME en raison de la forte baisse des allers-retours entre les différents pays desservis par l'Eurostar. Enfin, Europorte a connu une diminution de son chiffre d'affaires de 5% à 30,7 ME, due à la poursuite de la grève SNCF Réseau jusqu'au 13 janvier et à la crise du Covid-19 à compter du 16 mars. Malgré des fermetures de sites industriels, Europorte continue d'assurer la totalité des commandes de ses clients.

Getlink considère que les décisions prises par les Pouvoirs Publics pour faire face à la crise sanitaire actuelle ne rendent plus possible le maintien des objectifs d'EBITDA 2020. Getlink est dans l'attente des décisions à venir des différents gouvernements pour pouvoir communiquer ultérieurement sur un objectif d'EBITDA 2020 révisé. Le Groupe, fort de sa trésorerie disponible, confirme par ailleurs, être en mesure de faire face aux échéances du service de la dette en 2020. Le Groupe estime enfin pouvoir être un acteur moteur avec ses trois composantes Eurotunnel, Europorte et ElecLink de tout plan de relance économique, particulièrement pour son éventuelle composante environnementale.